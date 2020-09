Une cérémonie du souvenir en réponse au confinement

« Comment soutenir les proches dans leur deuil, eux qui non seulement n’ont pas pu dire un dernier adieu à la personne aimée, mais qui en plus ont été privés du rituel des funérailles », se sont demandés deux acteurs de la santé neuchâtelois bien connus. D’un côté, le médecin cantonal Claude François Robert. De l’autre, Nago Humbert, professeur agrégé en soins palliatifs à l’Université de Montréal. Les deux amis se sont penchés sur les conséquences des mesures sanitaires auprès des patients en fin de vie et de leurs proches. Ils en ont conclu que « des moments marquants dans le processus de séparation n’ont pas pu être vécus ». Les restrictions de présence et les gestes barrières, tels que la distanciation physique, ont fait obstacle à des rituels essentiels dans le travail de deuil.