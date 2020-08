Masques obligatoires dans les commerces neuchâtelois de plus de 10 personnes

Le Canton de Neuchâtel augmente son niveau d’alerte au coronavirus. De bleu, il est passé au jaune, ce mercredi. Le Conseil d’Etat va donc renforcer ses mesures dès vendredi et jusqu'au 30 septembre afin de réduire la transmission du virus au sein de la population. Le port du masque sera obligatoire dès 12 ans dans les commerces de plus de 10 personnes, personnel inclus, et fortement recommandé dans l’ensemble des lieux publics clos.







Limitations à 100 personnes

Les bars, restaurants, pubs, boîtes de nuit, salles de danse et discothèques seront limités à 100 personnes présentes simultanément. Le nombre de personnes dans les commerces, musées et galeries d’art sera limité à une personne par 8m2. Ces mesures s’ajoutent aux gestes barrières, à la distanciation sociale et aux mesures déjà en place.





Plus forte diffusion du virus

La surveillance épidémique a montré une circulation plus soutenue du virus dans le canton de Neuchâtel depuis le 10 août et pendant cinq jours d’affilée, le nombre de trois cas par jour a ainsi été dépassé. Il s'agit avant tout d'une transmission plus forte due aux retours de voyages et au cadre familial, indiquent les autorités cantonales. /comm-gtr-jpp