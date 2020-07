Bilan positif pour la mesure cantonale sur les loyers commerciaux

Le canton de Neuchâtel dresse un bilan positif de l’accord sur les loyers commerciaux. Le 8 mai 2020, les associations représentantes des propriétaires et des locataires mettaient en place un accord relatif aux loyers commerciaux, en collaboration avec l’Etat. Cette démarche intervenait à la suite de l’interdiction de certaines activités pendant la période de semi-confinement.

Deux mois plus tard, le nombre de dossiers de demande de soutien déposé par les locataires s’élève à 827. La chancellerie d’Etat a annoncé ce vendredi la validation de plus de 550 dossiers et le refus de 95 autres en raison de leur inéligibilité.

Pour ce qui est du solde attribué aux locataires par le canton, il est inférieur au montant initialement fixé par le Conseil d’Etat. Une aide d’environ 1000 francs par dossier sera octroyée contre 2000 francs prévus. Ce décalage s’explique par l’accélération du déconfinement au début du mois de mai, qui a permis à certains établissements de reprendre leurs activités. Les coûts supportés par le canton ne dépasseront pas 700'000 francs, en-deçà du plafond de 2 millions de francs planifié par le Conseil d’État.

Pour rappel, l’entente se basait sur un partage des efforts entre les bailleurs, les locataires et le canton. Il prévoyait « la prise en charge par l’État de Neuchâtel de 25% du loyer commercial, durant la période de fermeture imposée au locataire, pour autant que le bailleur accepte également de renoncer à au moins 50% du loyer », a rappelé le canton. /comm-sab