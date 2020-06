Trois jours sans chauffage et eau chaude en perspective à La Chaux-de-Fonds

Un secteur de La Chaux-de-Fonds privé d’eau chaude et de chauffage durant trois jours. L’entreprise Viteos doit réparer et assainir les conduites hydrauliques de la centrale de chauffage située à la rue de l’Industrie 37. Les bâtiments raccordés au réseau de chauffage à distance du secteur Est de la Ville devront donc se passer de chauffage et d’eau chaude dès dimanche vers 8 heures et jusqu’à mardi soir vers 20 heures.

Des chaufferies mobiles provisoires ont été installées dans des bâtiments jugés plus sensibles comme les EMS. /comm-sbe