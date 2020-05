Homes neuchâtelois : vers un assouplissement

C’est une lueur d’espoir pour les résidents des homes neuchâtelois. Le Conseil d’Etat et les homes veulent améliorer la qualité de vie des résidents tout en continuant à protéger cette population à risque. Le canton reconnait que la limitation des visites et l’isolement en chambre de certains patients sont « particulièrement éprouvantes ». Des mesures pour tenter de limiter la propagation de Covid-19.

Le Service de la santé publique demande à l’Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées, l’ANEMPA, de lui soumettre un plan qui pourrait être appliqué dès le 25 mai, afin de permettre, à nouveau, les visites. Cela portera notamment sur les modalités proposées aux visiteurs, aux résidents et au personnel soignant, et la réintroduction de certaines prestations comme les coiffures, et les animations spéciales.

Le canton rappelle que depuis début mars, près d’un tiers des 54 EMS du canton ont eu au moins un cas de Covid-19. Aujourd’hui, huit établissements en sont encore touchés. Durant cette période, 47 résidents sont décédés. /comm-aju