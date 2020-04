Cinq personnalités neuchâteloises vous invitent à rester chez vous

Les fêtes de Pâques 2020 ne ressembleront pas aux précédentes. En raison de la pandémie de Covid-19, chacun est appelé à rester chez soi. L’Office fédéral de la santé publique rappelle à l’aube du week-end pascal que les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. Outre un lavage des mains régulier, l’OFSP recommande aussi de respecter une distance sociale de 2 mètres.

Cinq personnalités neuchâteloises montrent l’exemple et vous invitent, vous aussi, à rester chez vous. Car cette année, les repas en famille élargie sont fortement déconseillés afin de protéger votre entourage, notamment les personnes à risque. Dans de courts entretiens, ces cinq personnalités ont accepté de vous expliquer comment elles envisagent leur week-end pascal. RTN a choisi de donner la parole à Laurent Walthert, capitaine de Xamax, Claude Frey, ancien président du Conseil national, Manuela Surdez, codirectrice de l’entreprise Goldec et ancienne présidente de la BCN, Vincent Kohler, humoriste, et Junior Tshaka, musicien. /aju-ara-lre