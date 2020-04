Sauvez des vies : restez chez vous !

Il est plus que jamais indispensable de rester chez soi pour sauver des vies. Le Conseil d’Etat lance un appel à toutes les Neuchâteloises et à tous les Neuchâtelois. À l’approche d’un week-end printanier, il est indispensable de respecter les règles pour que le système de santé puisse faire face à la pandémie de Covid-19 et sauver des vies. La solidarité reste le moyen le plus efficace pour freiner la diffusion du virus. Le beau temps n’est pas une excuse pour transgresser ces règles. Le Conseil d’Etat demande à la population de rester à la maison et de faire preuve de bon sens. L’action de chacune et chacun est importante pour la communauté. La pandémie montre que même les plus petites actions individuelles ont un impact sur l’ensemble de la société. Pour l’heure, le système de la santé parvient à y faire face. Mais le gouvernement averti : « tout relâchement des mesures accroîtrait la propagation du virus et augmenterait encore davantage la pression sur le système sanitaire avec des effets dramatiques ».





Des personnalités neuchâteloises appellent la population à rester solidaires

Des personnalités des domaines de la culture et du sport – dont l’attaquant de Xamax Raphaël Nuzzolo – n’ont pas hésité une seconde à s’engager pour la cause et à associer leur voix à celle du gouvernement neuchâtelois. Ensemble, toutes ces personnalités recommandent à la population de rester à la maison.