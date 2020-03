Conditions de travail des soignants : les syndicats aux aguets

La nouvelle a fait du bruit au sein des soignants. Vendredi dernier, le Conseil fédéral a suspendu des dispositions de la loi sur le travail relative au temps de travail et de repos du personnel de santé. Une mesure qui concerne les hôpitaux confrontés à une augmentation massive des tâches à cause de la pandémie de COVID-19. De nombreux soignants craignent désormais que le maximum légal de 60 heures de travail par semaine ne soit plus respecté.

Dans le canton de Neuchâtel, les syndicats se veulent rassurants. La CCT Santé 21 protège le personnel. Des éventuelles modifications drastiques des horaires devraient être validées par tous les partenaires sociaux, ce qui a peu de chances d’arriver. Les explications de Juan Barahona, secrétaire central chez Syna :