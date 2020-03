Une zone dédiée au COVID-19 à Pourtalès

Les urgences à Pourtalès disposent désormais d’une zone dédiée au Covid-19.

L’hôpital neuchâtelois a présenté mercredi un changement important de son dispositif. Désormais, les patients bénéficieront d’un espace plus sûr et d’une prise en charge plus efficace.



En outre, depuis lundi, 90 militaires de la compagnie du bataillon hôpital 2 sont venus renforcer le personnel infirmier des deux hôpitaux neuchâtelois. Une partie de cet effectif collabore dans ces nouvelles installations. /dsa