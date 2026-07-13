La CCT Santé21 se stabilise

Au lieu d’une convention négociée tous les quatre ans, la CCT Santé21 passe désormais à un ...
La CCT Santé21 se stabilise

Au lieu d’une convention négociée tous les quatre ans, la CCT Santé21 passe désormais à un modèle à durée indéterminée dès le 1er janvier 2027. L’indexation de la grille salariale sera adaptée.

La CCT Santé21 passe d'un modèle de négociation quadriennal à celui à durée indéterminée. (Photo d'archives) La CCT Santé21 passe d'un modèle de négociation quadriennal à celui à durée indéterminée. (Photo d'archives)

Le changement de modèle représente aussi un changement d’ère. Les difficultés de négociations autour de la CCT Santé21 ont fait couler passablement d’encre par le passé. Dès le 1er janvier 2027, la convention collective de travail passera d’un modèle de cycles de négociation quadriennaux à celui d’une durée indéterminée.

« Les partenaires sociaux ont également convenu d’adapter les modalités d’application de l’indexation de la grille salariale », indique un communiqué paru ce lundi. Ainsi, la référence pour en calculer l’évolution sera fixé au mois de mai de chaque année, à l’instar de l’Etat. Un compteur renouvelable tous les quatre ans est également mis en place, permettant « de tenir compte des évolutions positives comme négatives de l’IPC ».

Les travaux de relecture complète de la CCT et de ses règlements se poursuivent jusqu’à la fin de l’année. L’objectif est « d’améliorer la lisibilité, la cohérence rédactionnelle et l’harmonisation globale des textes, sans modification de fond ».

Mise en place en 2004, la CCT Santé21 réunit un total de 71 institutions de droit public et de droit privé, représentant près de 7'000 collaborateurs. /comm-bla


 

Actualités suivantes

De la Croix-Rouge aux Soins à domicile de la Côte

De la Croix-Rouge aux Soins à domicile de la Côte

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 12:00

Près de 4'600 personnes pour le premier Festival de musique

Près de 4'600 personnes pour le premier Festival de musique

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 11:55

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 10:43

De nouveaux défibrillateurs au Locle

De nouveaux défibrillateurs au Locle

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 09:58

Articles les plus lus

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:00

De nouveaux défibrillateurs au Locle

De nouveaux défibrillateurs au Locle

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 09:58

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 10:43

Près de 4'600 personnes pour le premier Festival de musique

Près de 4'600 personnes pour le premier Festival de musique

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 11:55

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:00

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:57

De nouveaux défibrillateurs au Locle

De nouveaux défibrillateurs au Locle

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 09:58

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Les loyers en hausse en Suisse, y compris dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 13.07.2026 - 10:43

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Neuchâtel interdit les feux et les engins pyrotechniques

Région    Actualisé le 11.07.2026 - 09:50

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 10:12

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Vers le retour d’un pigeonnier à La Neuveville ?

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:00

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Môtiers sans voiture, c’est de l’art

Région    Actualisé le 12.07.2026 - 16:57