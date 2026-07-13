La CCT Santé21 se stabilise

Le changement de modèle représente aussi un changement d’ère. Les difficultés de négociations autour de la CCT Santé21 ont fait couler passablement d’encre par le passé. Dès le 1er janvier 2027, la convention collective de travail passera d’un modèle de cycles de négociation quadriennaux à celui d’une durée indéterminée.

« Les partenaires sociaux ont également convenu d’adapter les modalités d’application de l’indexation de la grille salariale », indique un communiqué paru ce lundi. Ainsi, la référence pour en calculer l’évolution sera fixé au mois de mai de chaque année, à l’instar de l’Etat. Un compteur renouvelable tous les quatre ans est également mis en place, permettant « de tenir compte des évolutions positives comme négatives de l’IPC ».

Les travaux de relecture complète de la CCT et de ses règlements se poursuivent jusqu’à la fin de l’année. L’objectif est « d’améliorer la lisibilité, la cohérence rédactionnelle et l’harmonisation globale des textes, sans modification de fond ».

Mise en place en 2004, la CCT Santé21 réunit un total de 71 institutions de droit public et de droit privé, représentant près de 7'000 collaborateurs. /comm-bla