Covid-19 : une bourse à l’emploi pour les professionnels de la santé

Une nouvelle plateforme en ligne pour lutter contre le coronavirus voit le jour. Développée par le service de la santé publique neuchâtelois, elle doit permettre de limiter autant que possible la surcharge du système de soins et des professionnels. Cette bourse à l’emploi s'adresse spécifiquement aux professionnels de la santé. Elle permet d’indiquer ses disponibilités et d’offrir ses compétences au service des institutions. Ces dernières peuvent ensuite les mobiliser en fonction de leurs besoins.

« La pandémie de Covid-19 qui traverse notre pays met une pression importante sur le système de santé, en particulier dans les hôpitaux, les EMS et les autres institutions de santé ou d’hébergement », expliquent les autorités dans un communiqué. « Pour permettre au système d’absorber l’augmentation du nombre de patients et l’absentéisme de son personnel touché par le virus, il est nécessaire de mobiliser tous les professionnels de santé disponibles pour le Canton de Neuchâtel ».