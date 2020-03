La déchetterie Dilac ferme ses portes

La déchetterie Dilac est fermée dès ce vendredi soir et jusqu’à nouvel avis. Les autorités des Communes de Boudry, de Cortaillod, de Milvignes, et de Rochefort ont pris cette décision face à la propagation du coronavirus et pour ne pas interférer avec le bon fonctionnement du Centre de secours du Littoral Ouest qui se trouve à côté.

Les usagers sont priés de recourir notamment aux écopoints communaux et aux infrastructures des centres commerciaux pour le PET et les flaconnages en plastique. Un numéro d’info déchets Arc jurassien est à disposition au 0842 012 012 pour les situations particulières. /comm-sbe