Neuchâtel : dix nouveaux cas de coronavirus

Mulhouse : la situation se dégrade





Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a été multiplié par huit en 48 heures pour atteindre 81 dans le Haut-Rhin où une centaine d'établissements scolaires seront fermés à compter de samedi et les rassemblement de plus de 50 personnes en milieu clos interdits, a annoncé vendredi le préfet, Laurent Touvet.

« Il y a deux jours, nous étions à 10 cas avérés dans le Haut-Rhin, en 48 heures, ce nombre a été multiplié par huit », a expliqué M. Touvet lors d'une conférence de presse, ajoutant que le département était considéré comme un « cluster » tout en appelant à « ne pas céder à la psychose ».

Dans le Haut-Rhin, a-t-il poursuivi, « une centaine d'établissements » scolaires seront fermés à partir de samedi, mesure qui concernera « entre 30.000 et 40.000 élèves » et ce « pour l'instant pour deux semaines ».

Dans le détail, a précisé le préfet, il s'agit des « établissements scolaires, périscolaires et des lieux d'accueil de la petite enfance où ont été signalés soit des élèves, soit des enseignants ou des personnels malades, avérés ou probables ».

A ceux-ci s'ajoutent « les établissements scolaires où sont scolarisés des enfants ayant participé au rassemblement » de l'église évangélique de « La porte ouverte » à Mulhouse du 17 au 21 février.

La liste précise des établissements qui seront fermés « est en train d'être établie et sera publiée sur le site internet de la préfecture » vendredi après-midi, a spécifié Laurent Touvet.

Celui-ci a également mentionné l'interdiction faite aux mineurs de rendre visite aux « établissements de santé publique ou hébergeant des personnes âgées ou handicapées ».

Les mineurs « sont moins disciplinés » sur le respect des mesures d'hygiène et moins sensibles à la maladie donc « il faut éviter tout contact avec les personnes âgées », a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, les rassemblements de plus de 50 personnes en milieu clos sont interdits dans le Haut-Rhin, une mesure qui va donc bien au-delà de celle prise à l'échelle nationale et qui ne concerne que ceux de plus de 5.000 personnes. /ats-aju