Il n’y aura plus de réception neuchâteloise à Baselworld

Le déplacement du Salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie à la période de fin avril-début mai au lieu de mars a aussi joué un rôle dans la décision du Canton de Neuchâtel de renoncer à sa réception. Jean-Nat Karakash évoque la concentration de salons à cette période de l’année avec le SIAMS à Moutier, le Technical Watchmaker Show à La Chaux-de-Fonds et le Watches and Wonders de Genève, anciennement SIHH. Le Conseil d’Etat fait part de sa volonté de mieux répartir ses forces et d’être plus présent, principalement sur les deux premiers rendez-vous.

Le canton du Jura a également fait le choix de renoncer à sa réception à Baselworld. /sbe