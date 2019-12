Le Locle : le budget 2020 passe la rampe du législatif

Avec un taux d’occupation de 50%, le Conseil communal loclois ne peut pas être sur tous les fronts pour gérer une ville de plus de 10'000 habitants et tout ce qui l’accompagne en 2019, dans le contexte économique actuel. La question que soulève le parti socialiste l’illustre, mais cela se voit sur d’autres points relevés régulièrement aussi au Conseil général :le retard sur certains dossiers comme la politique de stationnement en est un. La Ville du Locle est aujourd’hui dans une situation financière plus que délicate. Pour se relever et pour améliorer stratégiquement son attractivité, elle devrait pouvoir compter sur un Conseil communal au pourcentage de travail bien plus élevé. Un taux de 80% avait été évoqué en 2016 avant la crise. Refusée en votation, à la suite d’un référendum popiste, l’idée pourrait être une des manières de relever les défis qui attendent Le Locle dans les prochaines années.