Unia revient sur une année de mobilisations citoyennes

Le 14 juin et le 28 septembre 2019: deux dates qui resteront dans les mémoires comme deux journées de forte mobilisation de la population, pour les questions féministe et climatique. Mais quel héritage vont laisser ces journées à l'avenir? C'est une des questions qui a été évoquée samedi au Locle. Le syndicat Unia y organisait une journée de discussions. Pour Catherine Laubscher, secrétaire régionale du syndicat invitée dimanche dans le journal de 12h15 de RTN, ces mouvements ont fait naître une nouvelle ère: « Cela a été une première collective pour beaucoup de gens. Cela a fait prendre conscience de la force du collectif et c'est une nouvelle forme de démocratie » estime Catherine Laubscher. L'entretien complet est à retrouver ci-dessous: