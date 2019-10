Un million pour le collège de l’Ouest

Le collège de l’Ouest à La Chaux-de-Fonds aura droit à un coup de jeune. Le Conseil général a accepté mardi soir un crédit de 980'000 francs destiné à l’assainissement d’un bâtiment qui fût le grand collège de Suisse au début du XXe siècle. « Construit en 1900, l’établissement a accueilli jusqu’à 1440 élèves contre 500 aujourd’hui », a rappelé Théo Huguenin-Elie, conseiller communal en charge de l’urbanisme.

Les travaux prévoient l’assainissement de l’enveloppe du collège et l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture en partenariat avec l’entreprise Viteos. Le rapport a été accepté par 36 voix et 3 abstentions.





Les marquises vont rester

Les Verts avaient déposé deux amendements destinés à économiser 10% du montant des travaux prévus. Les modifications touchaient des travaux jugés uniquement esthétiques : le remplacement des marquises disgracieuses et le rehaussement des mains courantes. La proposition a été retirée au profit d’une résolution commune du POP, des Verts et du PS. Celle-ci demande que les marquises ne soient pas remplacées mais rénovées et que l’argent ainsi économisé soit utilisé pour la correction du toit pour l’installation d’une centrale photovoltaïque plus grande que prévue par le rapport. Cette option avait été étudiée par l’exécutif, mais il y avait renoncé. Théo Huguenin-Elie, conseiller communal en charge de l’urbanisme.