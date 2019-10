Circo Bello fait le saut professionnel au Temple allemand

Adieu la sciure et le chapiteau et bonjour la scène. Le centre des arts du cirque Circo Bello passe un cap cette fin de mois à La Chaux-de-Fonds. En collaboration avec le centre de culture ABC, il présente sa toute première création professionnelle au Temple allemand dès le 24 octobre et jusqu’au 3 novembre.

Le choix s’est porté sur la pièce de musique contemporaine « Variété » de Mauricio Kagel (1931-2008). Six musiciens et six circassiens se partagent l’espace scénique. Une manière de faire la promotion d’un autre cirque comme l’explique Hugo Beretta, le directeur de Circo Bello :