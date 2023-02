Le cirque Knie ne passera pas dans le canton

Pas de cirque à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds cette année. La tournée 2023 du cirque Knie qui débutera le 10 mars ne passera pas par l’Arc jurassien. Le programme dévoilé ce vendredi par le cirque national prévoit 23 lieux de représentation, dont Fribourg, Genève, Nyon, Lausanne, Vevey et Sion pour la Suisse romande. La troupe promet notamment un spectacle aquatique utilisant des technologies « innovantes ». La billetterie en ligne sera ouverte dès le lundi 13 février. La famille ne s’est plus produite dans le canton de Neuchâtel depuis 2019. Il y avait renoncé pour des raisons de planification en 2022, mais avait laissé la porte ouverte à un retour en 2023. /comm-cro