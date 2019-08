Le cirque selon Jean-Luc Barbezat

Jean-Luc Barbezat prend de la hauteur cet été... L'humoriste et comédien neuchâtelois a planté son chapiteau à Cran-Montana. La station de montagne valaisanne accueille pour la troisième année le Cirque au Sommet. Ce cirque d’été tourné vers la création contemporaine propose depuis mercredi et pour ces quinze prochains jours un spectacle mêlant vertige, poésie et humour. Jean-Luc Barbezat co-signe la mise en scène, en plus d'être aussi le co-directeur de l'événement. Il nous dit son attachement pour l'art circassien depuis dix ans, un art en pleine évolution: