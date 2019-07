La Chaux-de-Fonds : le Conseil général pourrait à nouveau élire l'exécutif

La révision du réglement communal de La Chaux-de-Fonds a abouti mardi soir à un petit bouleversement institutionnel dans la salle du Conseil général et sa chaleur étouffante. Le Conseil communal de la Métropole horlogère pourrait, en effet, à nouveau être élu par le Conseil général à l'avenir, et ce dès la nouvelle législature en 2020.

Le législatif a accepté par 19 voix contre 10 et 1 abstention un amendement déposé par une alliance POP-PLR-PDC. L’UDC, le parti socialiste et une partie des Verts s’y sont opposés. Soumise au référendum obligatoire, cette décision passera par les urnes le 24 novembre. Les 26 amendements déposés ont, dans un premier temps, failli renvoyer le réglement en commission, avant que les élus ne décident d'aller de l'avant.

Pas de retour à l’ancien système

Porte-parole et chef du groupe POP, Julien Gressot met en avant un nouveau système, et non pas un retour à l’ancien système d’élection du Conseil communal par le législatif en place jusqu’en 2003 :