Les secrets de l’urbanisme horloger (1/5): la villa Mon Rêve

Le point d’orgue des festivités du 10e anniversaire de l'inscription de l’urbanisme horloger à l’UNESCO a lieu cette fin de semaine dans les Montagnes neuchâteloises. C’est l’occasion pour RTN de partir à la découverte des lieux secrets de ce patrimoine qui seront pour certains exceptionnellement ouverts au public samedi.

On s’intéresse aujourd’hui à une villa patronale construite pour l’horloger Edmond Picard à la rue de la Paix 99 à La Chaux-de-Fonds. La villa « Mon Rêve » abrite de nos jours l’hôpital La Chrysalide et est un exemple d’architecture patronale qui mêle plusieurs styles. Marikit Taylor chargée de valorisation du patrimoine et gestionnaire du site Unesco à la Ville de La Chaux-de-Fonds :