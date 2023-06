Plus de 2'500 personnes à la 14e Fête de l'urbanisme horloger

La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont fêté ce week-end le 14e anniversaire de l'inscription de l'urbanisme horloger au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 2'500 personnes sont parties à la découverte des deux villes et de quelques-uns de leurs bâtiments emblématiques.

Cette 14e Fête de l'urbanisme horloger a rencontré « un grand succès », se réjouissent dimanche les organisateurs dans un communiqué. L'ascension de la tour du Grand Temple pour admirer l'alignement des rues chaux-de-fonnières a notamment drainé de nombreux visiteurs.

Parmi les autres lieux les plus appréciés, les organisateurs mentionnent l'ouverture exceptionnelle de la synagogue, couplée dimanche à l'inauguration de son parvis Jules-Wolff, du nom d'une des personnalités religieuses israélites romandes marquantes du 20e siècle.

En matière de concerts, la prestation le duo Popaza sous la coupole de la synagogue, les envolées chorales de Free'son au Temple du Locle ou encore les cors des Alpes du quatuor DACOR sous la voûte du Grand Temple ont ravi le public.

La Fête de l'urbanisme horloger « se fait désormais une place toujours plus importante dans le coeur de la population, fière de son patrimoine et reconnaissante de pouvoir visiter des bâtiments pour certains habituellement fermés au public », poursuit le communiqué.

Une prochaine édition est d'ores et déjà prévue en 2024 pour le 15e anniversaire de l'inscription des deux villes au patrimoine mondial. /ATS-rgi