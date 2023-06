L’urbanisme horloger par monts et parvis

La Fête de l'urbanisme horloger emmène les visiteurs « par monts et parvis » du 23 au 25 juin à La Chaux-de-Fonds et au Locle, dans le cadre du 14e anniversaire de l’inscription des deux villes au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’accent sera mis sur six bâtiments (Grand Temple, synagogue, Temple Allemand, Temple de l’Abeille à La Chaux-de-Fonds et Hôtel de ville et Temple du Locle) à découvrir ou redécouvrir à travers des visites guidées ou improvisées, des spectacles, des concerts et des performances artistiques. Cette fête c’est aussi l’occasion aussi de découvrir des endroits habituellement inaccessibles au public, comme le sommet du clocher du Grand Temple à La Chaux-de-Fonds ou la synagogue.

Avec « par monts et parvis », les deux villes et la fondation en faveur de la mise en valeur du site inscrit veulent montrer comment l’histoire d’un bâtiment s’inscrit dans l’histoire plus large des deux villes, dans leur urbanisme horloger.