Léonard Reichen, une force supplémentaire pour la mise en valeur de l’UNESCO

Il défend les villes UNESCO avec passion. Léonard Reichen occupe depuis le 1er avril le poste de coordinateur à la Fondation pour le patrimoine. Un poste nouvellement créé afin d'ajouter une force supplémentaire pour mettre en avant l’urbanisme horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Léonard Reichen a expliqué mercredi dans La Matinale qu’il s’agissait en particulier « de mettre plus de moyens pour l’organisation des deux manifestations phares que sont la biennale du patrimoine horloger, des portes-ouvertes dans les manufactures horlogères et les ateliers de sous-traitance, et la Fête de l’urbanisme horloger, qui célèbre chaque année à la fin juin, l’inscription des deux villes horlogères » au patrimoine de l’UNESCO. Léonard Reichen a expliqué qu’il fallait aussi faire comprendre aux visiteurs et à la population des deux villes la richesse de ce patrimoine. Une richesse qui n’est pas toujours bien comprise. « Le patrimoine n’est pas forcément beau, c’est un héritage, une spécificité unique ».

Quant à la tempête du 24 juillet, elle ne remet pas en cause l’inscription à l’UNESCO. Les « bijoux du patrimoine de La Chaux-de-Fonds que sont les villas du Corbusier ou l’ancien crématoire, n'ont pas ou peu été touchés. » Ce qui fait la particularité de l’urbanisme horloger « c’est cet ensemble de rues quadrillées, massifs, rues, jardins qui est toujours là. » Quant à l’aspect parcs et nature, il reviendra aux services communaux de faire un grand travail de surveillance et d’accompagnement des propriétaires pour replanter les arbres. « Et la surveillance est clairement en cours ». /sma