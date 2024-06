Une Fête de l’urbanisme horloger placée sous le signe du feu

Plongée dans les origines de l’urbanisme horloger. Pour marquer le 15e anniversaire de leur inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle se penchent sur les racines de leur architecture en damier. Pour la prochaine Fête de l'urbanisme horloger, qui se tiendra les 29 et 30 juin, c’est le thème « Tout feu, tout flamme » qui a été retenu, en référence aux incendies qui ont frappé les deux villes aux XVIIIe et XIXe siècles.

C’est en effet après le grand incendie qui a ravagé La Chaux-de-Fonds en 1794 et après celui de 1833 au Locle que l’architecture actuelle des deux villes a surgi. On se retrouve au moment où l'on entre « dans l’industrialisation. On passe de l’établi à l’atelier, de l’atelier aux manufactures et de la manufacture à l’usine. Et pour ce faire, on a besoin d’équipements, on a besoin de bâtiments », explique le conseiller communal chaux-de-fonnier Théo Huguenin-Elie. « C’est une ville qui va se construire sur cet incendie pour et par l’horlogerie », conclut-il.