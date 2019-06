Festi’Neuch passe le cap des 50'000 festivaliers

Un bilan exceptionnel pour Festi’Neuch. C’est ainsi que le qualifient les organisateurs de la manifestation, qui prend fin ce dimanche sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel, avec la journée des familles. La 19e édition du festival a franchi le cap des 50'000 spectateurs. Une première. Les soirées du jeudi, du vendredi et du samedi se sont tenues à guichets fermés. Et il devrait en être de même pour la journée des familles du dimanche. Pour parvenir à ce chiffre, outre le fait que le public a répondu présent, les organisateurs du festival ont fait quelques aménagements pour pouvoir accueillir 13'000 personnes le vendredi et le samedi.

Le nombre d’abonnements est aussi en hausse tout comme les nuitées au camping, qui atteignent 850.





Orage sans conséquences

La tempête du samedi soir a quand même donné des sueurs froides aux organisateurs, mais tout s’est bien déroulé. Le camping a été évacué préventivement pendant une quarantaine de minutes.

Le terrain ne semble pas avoir trop souffert des averses grâce à la protection des sols, mais c’est encore trop tôt pour le dire.

Sur le plan financier, après deux années difficiles, l’édition 2019 semble être dans le noir.

L’année prochaine Festi’Neuch fête son 20e anniversaire. Une chose est certaine, la capacité du festival ne va pas être augmentée. Quant à la programmation, « elle sera spéciale, comme chaque année », selon Antonin Rousseau, le directeur du festival.

La 20e édition de Festi’Neuch se tiendra du 11 au 14 juin 2020. /sma