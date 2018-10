Ligne directe : le Conseil fédéral s’en tient à la rénovation de Chambrelien

La ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne convainc pas encore le Conseil fédéral.

Mercredi, le gouvernement fédéral a présenté son message au parlement pour le plan d’investissement 2030-2035 pour les infrastructures ferroviaires (PRODES). Au terme de cette phase de consultation, le Conseil fédéral se dit prêt à allouer une enveloppe de 11,9 milliards de francs. Cela permettra de rénover la ligne historique actuelle. Berne le reconnait : le tronçon Neuchâtel – La-Chaux-de-Fonds – Le Locle doit être assaini. Avec un montant de 850 millions de francs, il prévoit de le moderniser en éliminant le rebroussement de Chambrelien et de rénover la ligne existante. Ces aménagements doivent permettre de réduire le temps de parcours de 6 minutes et d’aménager l’offre de transport de voyageurs. La balle passe désormais dans le camp du parlement, qui pourrait gonfler l’enveloppe PRODES. Et ainsi sauver la ligne directe.