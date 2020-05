Offre de substitution « haut de gamme » entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Un véritable défi attend les compagnies de transports publics dans le canton de Neuchâtel. Dès fin août et jusqu’en 2022, des chantiers importants seront menés pour assainir la ligne ferroviaire historique entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Notamment dans les tunnels construits il y a plus de 160 ans.

Certains travaux seront menés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 afin de réduire la durée du chantier. L’objectif est d’assainir la ligne afin de maintenir le trafic ferroviaire d’ici à l’ouverture de la ligne directe entre le Haut et le Bas en 2035.

En 2021, une interruption totale de la circulation des trains est prévue entre le 1er mars et fin octobre. Un service de bus de substitution sera mis en place entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-gare et Neuchâtel-Université. La cadence sera à la demi-heure, voire au quart d’heure aux heures de pointe. Le trajet en bus durera sept minutes de plus que le train. Les autres gares de la ligne bénéficieront également de bus et un geste commercial sera proposé aux pendulaires. De quoi pousser le canton, les CFF, TransN et Car Postal à parler d’offre de substitution « haut de gamme ».