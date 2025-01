Faut-il craindre pour la ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds ?

Le conseiller national libéral-radical neuchâtelois Damien Cottier, également membre de la Commission des transports et président de Ouestrail, estime que cette analyse demandée par le Conseil fédéral est une bonne chose pour avoir une vue d’ensemble de la mobilité en Suisse. « De ne pas opposer le rail et la route. D’avoir aussi une vision plus coordonnée des investissements dans les deux domaines. » Il ne craint pas non plus, à ce stade, pour la réalisation de la ligne directe. Mais elle risque de prendre du retard.