Pas de trains pendant huit mois

Il n'y aura pas de train durant 8 mois entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Les CFF vont réaliser d'importants travaux d’entretien entre mars et octobre 2021. Les relations ferroviaires seront interrompues, mais des bus de remplacement seront mis sur pied.

« Cet entretien est nécessaire » selon Marco Dirren, responsable des finances de la division Infrastructure des CFF. La ligne ferroviaire reliant le Haut et le Bas a été construite en 1860 et doit subir des travaux d’entretien pour prolonger sa durée de vie et se mettre aux normes de sécurité.

« Les obligations fédérales sont là. Si nous ne devions pas respecter cette obligation, les CFF fermeraient cette ligne » Une situation que le conseiller d’Etat, Laurent Favre ne peut envisager.

La durée des travaux a été réduite au maximum. Une fermeture complète de la ligne est prévue sur une durée de 8 mois, de mars à octobre 2021. Les travaux seront effectués 7 jours sur 7, 24h sur 24h. Leur coût est estimé à environ à 134 millions de francs, une somme entièrement financée par la Confédération.

Les travaux concernent essentiellement les tunnels et seront réalisés indépendamment des décisions concernant l’étape d’aménagement 2030/2035 du programme de développement stratégique de la Confédération.

Plus de 5'000 voyageurs empruntent quotidiennement la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Des bus remplaceront les trains.

Des travaux de réfection des voies seront par ailleurs effectués dès cet automne. Une fermeture partielle de la ligne est prévue durant les vacances scolaires, du 2 au 15 octobre 2017. Des bus remplaceront alors les trains entre Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel. /eso