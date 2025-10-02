Mobilisation romande pour les projets ferroviaires

Renforcer les axes ferroviaires qui relient Saint-Gall et Bâle à Genève est plus que jamais nécessaire. C’est le message que tous les cantons romands ont voulu faire passer ce jeudi à Berne. Des représentants de la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO), des milieux économiques et d’Ouestrail ont tenu à rappeler l’importance d’investir en Suisse romande. La ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en fait partie. La tension est à son comble, car la semaine prochaine, Albert Roesti doit rendre publique l’expertise demandée à un professeur de l’EPFZ. Il doit hiérarchiser les investissements futurs.