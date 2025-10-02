Mobilisation romande pour les projets ferroviaires

À une semaine de la publication d’un rapport qui priorise les futurs aménagements routiers et ferroviaires, une délégation de Ouestrail ainsi que des représentants des milieux politiques et des parlementaires fédéraux se sont rendus à Berne jeudi matin. La conseillère d’État Céline Vara était du voyage. La ligne directe figure dans ces projets.
Renforcer les axes ferroviaires qui relient Saint-Gall et Bâle à Genève est plus que jamais nécessaire. C’est le message que tous les cantons romands ont voulu faire passer ce jeudi à Berne. Des représentants de la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO), des milieux économiques et d’Ouestrail ont tenu à rappeler l’importance d’investir en Suisse romande. La ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en fait partie. La tension est à son comble, car la semaine prochaine, Albert Roesti doit rendre publique l’expertise demandée à un professeur de l’EPFZ. Il doit hiérarchiser les investissements futurs.
Jean-François Steiert, président de la CTSO : « La priorité pour la Suisse occidentale c’est l’axe Berne – Genève. »
La délégation exige que la Confédération rattrape rapidement les retards en investissements en Suisse romande. Il s’agit par exemple, comme l’explique Damien Cottier, président du lobby du rail romand Ouestrail, de moderniser la ligne entre Berne et Lausanne qui passe par Fribourg.
Damien Cottier : « Ça consiste aussi à des investissements du côté de Neuchâtel avec la ligne directe et le goulet d’étranglement de Vauseyon. »
La ligne directe figure dans le rapport d’experts qui sera présenté la semaine prochaine. Le risque est de la voir déclassée. La conseillère d’État neuchâteloise reste confiante. Elle rappelle qu’il s’agit d’un rapport technique et que la ligne directe va permettre de supprimer le goulet d’étranglement de Vauseyon.
Céline Vara : « Ces dix-quinze dernières années, on a pu démontrer que cette ligne était judicieuse. »
Le rapport des experts de l’EPFZ doit être dévoilé jeudi de la semaine prochaine. /sju-sma