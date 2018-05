Une soirée aux accents rock au Corbak

Le Corbak festival aime la francophonie et même lorsque ses artistes sont rockeurs. Les programmateurs ont frappé fort cette année, en invitant deux groupes de rock français en pleine ascension actuellement. On aime la salle principale du Corbak pour ses concerts intimistes. Mais force est de constater qu'elle convient tout aussi bien pour les riffs de guitare endiablés et les prestations plus musclées. Merci Corbak!

Les musiciens de Feu ! Chatterton ont tout d’abord présenté vendredi soir un concert tout en crescendo au public de La Chaux-du-Milieu, sur la lancée de leur album « l’oiseleur » sorti début mars. On attendait impatiemment de vivre la version live et on n’a pas été déçu. Poétique, rythmique et technique sur le plan musical, c’est un spectacle millimétré auquel les spectateurs ont assisté, à travers un décor de scène fait de miroirs et de projecteurs. Plus précisément, c’est le titre « Boeing », une chanson qui a fait connaître le groupe en 2015, qui a mis le feu dans la salle et permis une fin de concert en forme de feu d’artifice.

La place était donc toute chaude pour Minuit. Un nom artistique derrière lequel se cachent les enfants des Rita Mitsouko. Les jeunes Simone Ringer et Raoul Chichin sont pourtant bien plus que des « fils et fille de » Dans leur musique, l’influence des parents n’est pas loin, mais il se dégage une assurance et des rythmiques aux accents de synthétiseurs qui a plu au public de La Chaux-du-Milieu, certes plus clairsemé que pour la prestation de Feu ! Chatterton.