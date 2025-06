Bon bilan pour la 29e du Corbak

Néanmoins, la responsable communication estime que cette édition est une réussite et a déjà les yeux sur l’année prochaine. Le Corbak a dévoilé son affiche 2026 et donne rendez-vous aux festivaliers du 23 au 26 mai. Une édition spéciale puisqu’elle marquera le trentième anniversaire du festival. « On peut déjà dire qu’il y aura plein de surprises et de références aux éditions précédentes du festival », termine Julie Matthey. /crb