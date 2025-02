Tiken Jah Fakoly se produira au Corbak Festival

Le Corbak Festival dévoile trois nouveaux noms pour sa 29e édition. Après avoir annoncé la venue d’Emily Loizeau, le festival de musique révèle que Tiken Jah Fakoly, Zoufris Maracas et EL COMITÉ feat. Yilian Cañizares monteront sur la scène de La Chaux-du- Milieu du 5 au 7 juin prochain.

« Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or et des Victoires de la Musique », Tiken Jah Fakoly se produira le jeudi 5 juin, annonce ce mercredi un communiqué du Corbak.

Vendredi 6 juin, EL COMITÉ partagera la scène avec la chanteuse et violoniste cubano-suisse Yilian Cañizares. « Réunion des plus grands talents de la jeune génération du jazz cubain, le combo El Comité condense tout ce qui se fait de mieux dans le jazz et les musiques afro-cubaines », précisent les organisateurs du festival.

Après plusieurs singles d’or et de tournées sold-out, Zoufris Maracas revient avec un nouvel album intitulé « La course folle ». Le groupe « s’impose aujourd’hui comme la relève de la Mano Negra ou les Negresses Vertes », précise encore le Corbak.

La programmation complète du festival sera dévoilée fin mars. /comm-cob