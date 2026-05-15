Tout un village pour le Corbak

La Chaux-du-Milieu fourmille. Une centaine de bénévoles s’active autour et dans le collège pour monter les infrastructures qui accueilleront d’abord les participants au Corbak Festival puis dans la foulée la fête du village.

Au total, les deux manifestations demanderont l’engagement de 300 volontaires, ce qui représente environ les deux tiers des habitants de la commune. Mais les bénévoles viennent aussi de plus loin. Par exemple, le « bar à mine » qui reste ouvert jusqu’à 4h du matin est sous la responsabilité de deux habitants des Ponts-de-Martel.

D’une manière générale, c’est assez facile de trouver des volontaires, explique Julie Matthey, la responsable média du Corbak, même si pour le démontage c’est un peu plus compliqué.