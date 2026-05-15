Tout un village pour le Corbak

La Chaux-du-Milieu fourmille. Une centaine de bénévoles s’active autour et dans le collège pour monter les infrastructures qui accueilleront d’abord les participants au Corbak Festival puis dans la foulée la fête du village.
Au total, les deux manifestations demanderont l’engagement de 300 volontaires, ce qui représente environ les deux tiers des habitants de la commune. Mais les bénévoles viennent aussi de plus loin. Par exemple, le « bar à mine » qui reste ouvert jusqu’à 4h du matin est sous la responsabilité de deux habitants des Ponts-de-Martel.
D’une manière générale, c’est assez facile de trouver des volontaires, explique Julie Matthey, la responsable média du Corbak, même si pour le démontage c’est un peu plus compliqué.
Julie Matthey : « On a des fidèles qui reviennent chaque année. »
À La Chaux-du-Milieu, il n’y a pas de profils types de bénévoles. On met la main à la pâte pratiquement de 7 à 77 ans. Eliott, qui va bientôt souffler 12 bougies a participé à la construction d’un bar.
Eliott : « J’aime bien aider. »
Aux alentours du collège, on croise aussi Jean-François Faivre. D’entrée, il précise qu’il est né en 1948. Il ne grimpe plus sur des échelles, mais son aide reste précieuse.
Jean-François Faivre : « C’est un plaisir pour nous. Après on assiste aux concerts du Corbak. »
Les organisateurs peuvent aussi compter sur un coup de main de personnes venues du Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Une collaboration mise en place il y a déjà plusieurs années, précise Jean-Daniel Farine, ancien responsable des bénévoles du Corbak.
Jean-Daniel Farine : « On leur propose aussi de venir [à la fête]. »
Les membres de la fanfare et de la société de jeunesse, à l’origine du Corbak, viennent aussi grossir les rangs des bénévoles.
Dimanche, le gros des infrastructures nécessaires pour les deux manifestations devrait être monté. Le début de la semaine prochaine sera consacré à la décoration, aux derniers détails et à la sécurité.
Le Corbak Festival prendra ses quartiers du 21 au 23 mai. Le 24, c’est la fête du village qui prend le relai. /cwi