Un temps radieux pour le 30e Corbak Festival

Le ciel était du côté du Corbak Festival. Pour sa 30e édition, le festival de La Chaux-du-Milieu a bénéficié d’une météo radieuse. Les organisateurs avaient le sourire dimanche à l’heure de tirer le bilan après trois jours de concerts. L’affluence est qualifiée de « remarquable ». « C’est difficile de savoir précisément combien de personnes étaient présentes chaque soir au festival » en raison de l’espace off qui est gratuit, explique la chargée de communication du Corbak, Julie Matthey. La salle principale peut accueillir un peu plus de 700 personnes. La soirée de vendredi se jouait à guichets fermés et « le jeudi et le samedi, on n’était pas loin de cette jauge maximum », précise Julie Matthey.

Pour les organisateurs, les concerts donnés à l’aube par le pianiste Alain Roche constituent l’un des temps forts de la manifestation, tout comme l’hommage rendu à Miles Davis par un Big Band du Conservatoire de musique neuchâtelois et ses solistes, créé spécialement pour l’occasion, sous la direction de Martial Rosselet.