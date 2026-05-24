Un temps radieux pour le 30e Corbak Festival

Le festival de La Chaux-du- Milieu s’est achevé samedi soir sur une affluence qualifiée de « remarquable » par les organisateurs.
Le ciel était du côté du Corbak Festival. Pour sa 30e édition, le festival de La Chaux-du-Milieu a bénéficié d’une météo radieuse. Les organisateurs avaient le sourire dimanche à l’heure de tirer le bilan après trois jours de concerts. L’affluence est qualifiée de « remarquable ». « C’est difficile de savoir précisément combien de personnes étaient présentes chaque soir au festival » en raison de l’espace off qui est gratuit, explique la chargée de communication du Corbak, Julie Matthey. La salle principale peut accueillir un peu plus de 700 personnes. La soirée de vendredi se jouait à guichets fermés et « le jeudi et le samedi, on n’était pas loin de cette jauge maximum », précise Julie Matthey.
Pour les organisateurs, les concerts donnés à l’aube par le pianiste Alain Roche constituent l’un des temps forts de la manifestation, tout comme l’hommage rendu à Miles Davis par un Big Band du Conservatoire de musique neuchâtelois et ses solistes, créé spécialement pour l’occasion, sous la direction de Martial Rosselet.
Julie Matthey : « La première soirée a commencé avec un concert-hommage à Miles Davis, une création inédite ».
Cette soirée du jeudi est à revivre en photos.
Le rappeur Oxmo Puccino et la chanteuse franco-israélienne Yaël Naim faisaient figure de têtes d’affiche pour cette édition anniversaire. Les deux artistes ont su répondre aux attentes du public, selon les organisateurs.
« Oxmo Puccino a mis une ambiance assez folle. […] Il avait des fans de la première heure qui parfois étaient venus avec leurs enfants, donc il y avait un côté intergénérationnel à ce concert qui était très chouette. »
Sur le plan sécuritaire, une personne a dû être évacuée pour des motifs sanitaires, mais tout s’est bien déroulé, précisent les organisateurs. Le Corbak Festival fera son retour du 13 au 15 mai 2027. /sbm