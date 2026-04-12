Corbak investit des lieux inédits pour sa 30e édition

Le festival de musique de La Chaux-du-Milieu invite le public à venir écouter Alain Roche au piano à l’aube dans un ancien séchoir à foin et investit le Grand-Cachot-de-Vent le temps d’une exposition en mai.
Des formats et des lieux différents pour marquer le 30e anniversaire du Corbak. Le Festival de musique de La Chaux-du-Milieu souhaite proposer des expériences inédites à son public pour cette édition 2026 particulière, qui se tiendra du 21 au 23 mai. Les organisateurs avaient déjà annoncé en décembre la venue d’Oxmo Puccino et de Yael Naim.
Cette année, les festivaliers sont aussi invités à se lever très tôt le jeudi 21 mai et le vendredi 22 mai pour venir écouter Alain Roche. L’artiste originaire de Porrentruy, ancien directeur technique du Corbak, installera son piano dans un ancien séchoir à foin situé dans une ferme rénovée, à l’entrée du village. « On a eu un coup de cœur pour le projet d’Alain Roche qui s’intitule Blue Hour », explique Lucile Vuille, co-programmatrice du Corbak Festival. Celui-ci interprétera sa composition « Summer Solstice » à l’heure où le jour se lève, jouant avec la lumière du soleil qui s’infiltrera à travers les fenêtres de ce lieu utilisé pour la première fois par le festival. Ces concerts se feront en acoustique, sans apport de lumière artificielle ou de technique son, précise Lucile Vuille. Le public pourra y assister gratuitement, dans la limite des places disponibles, les deux représentations étant offertes par l’Association de développement de La Chaux-du-Milieu.
Lucile Vuille : « Un contexte, pour le public, de concerts très intimistes, délicats, sur des transats, à l’aube, avec des fenêtres ou portes donnant sur la lueur du jour. »
Le jeudi soir, le Corbak proposera une création réalisée en collaboration avec le Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) pour marquer les 100 ans de la naissance de Miles Davis, né le 26 mai 1926. Le répertoire de cette icône du jazz sera revisité « par dix artistes musiciens solistes de renommée, avec des univers différents », qui seront accompagnés par un orchestre du conservatoire, explique Lucile Vuille.
Une exposition pour retracer 30 ans d’histoire
Cette année, les festivaliers pourront également se plonger dans les archives du Corbak. Une exposition est à découvrir durant les week-ends, du 1er au 10 mai, à la ferme du Grand -Cachot-de-Vent. Elle déménagera ensuite dans l’espace OFF du festival. Intitulée « Ancré », elle s’articule autour des « valeurs qui sont la marque de fabrique du festival », indique Julie Matthey. La responsable de la communication du Corbak évoque « le bénévolat », l’envie de « mettre en avant ce travail qui est entièrement bénévole depuis 30 ans », mais aussi « la qualité acoustique, qui est un élément important à Corbak ». Ce travail sur les archives a aussi permis de mettre en lumière des anecdotes savoureuses. Une petite note indiquait que « la Fanfare de La Chaux-du-Milieu autorisait la société de jeunesse à organiser un premier festival à condition qu’il y ait du jazz qui soit programmé pour ces concerts », explique Julie Matthey.
Julie Matthey : « C’est assez marrant de penser que cette année, on va ouvrir le festival avec un concert de jazz. Donc, finalement, on a respecté les consignes jusqu’au bout ! »
Par l’exploration de ces nouveaux formats et de ces nouveaux lieux, l’équipe qui porte le Corbak souhaitait marquer le coup de ce 30e anniversaire « avec des petites touches », précise Julie Matthey. L’objectif est aussi de « s’ouvrir à un public de plus en plus large et intergénérationnel », ajoute-t-elle.
« Bien sûr, c’est un événement culturel et musical, mais c’est aussi une fête régionale, populaire. »
Au-delà de ces particularités, le festival reste fidèle à ses racines avec la création du Conservatoire de musique neuchâtelois le jeudi soir, des artistes en concert le vendredi et le samedi, ainsi qu’une journée dédiée aux familles le samedi également, sans parler de l’espace OFF dont l’accès est gratuit. La programmation détaillée de cette 30e édition du Corbak Festival est à retrouver ici. /sbm