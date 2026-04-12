Corbak investit des lieux inédits pour sa 30e édition

Des formats et des lieux différents pour marquer le 30e anniversaire du Corbak. Le Festival de musique de La Chaux-du-Milieu souhaite proposer des expériences inédites à son public pour cette édition 2026 particulière, qui se tiendra du 21 au 23 mai. Les organisateurs avaient déjà annoncé en décembre la venue d’Oxmo Puccino et de Yael Naim.

Cette année, les festivaliers sont aussi invités à se lever très tôt le jeudi 21 mai et le vendredi 22 mai pour venir écouter Alain Roche. L’artiste originaire de Porrentruy, ancien directeur technique du Corbak, installera son piano dans un ancien séchoir à foin situé dans une ferme rénovée, à l’entrée du village. « On a eu un coup de cœur pour le projet d’Alain Roche qui s’intitule Blue Hour », explique Lucile Vuille, co-programmatrice du Corbak Festival. Celui-ci interprétera sa composition « Summer Solstice » à l’heure où le jour se lève, jouant avec la lumière du soleil qui s’infiltrera à travers les fenêtres de ce lieu utilisé pour la première fois par le festival. Ces concerts se feront en acoustique, sans apport de lumière artificielle ou de technique son, précise Lucile Vuille. Le public pourra y assister gratuitement, dans la limite des places disponibles, les deux représentations étant offertes par l’Association de développement de La Chaux-du-Milieu.