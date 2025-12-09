Le Corbak soufflera ses 30 bougies

Le Corbak festival a mis au grand jour le concept de son 30e anniversaire qui se déroulera ...
Le Corbak festival a mis au grand jour le concept de son 30e anniversaire qui se déroulera du 21 au 23 mai 2026 à La Chaux-du Milieu. Yael Naim et Oxmo Puccino seront présent sur la scène.

Le Corbak Festival a dévoilé le concept de sa 30e édition qui se tiendra du 21 au 23 mai 2026. (Photo d'archives / Bertrand Pfaff). Le Corbak Festival a dévoilé le concept de sa 30e édition qui se tiendra du 21 au 23 mai 2026. (Photo d'archives / Bertrand Pfaff).

Surprises et hommage. Le Corbak festival a annoncé ce mardi dans un communiqué le concept de l’édition 2026 à l’occasion de son 30e anniversaire. Deux premiers noms, Yael Naim et Oxmo Puccino, et un concert hommage avec le Conservatoire de musique neuchâtelois ont été annoncé par la nouvelle équipe de programmation pour le festival qui se tiendra du 21 au 23 mai 2026 à La Chaux-du-Milieu. La billetterie est ouverte dès aujourd’hui 16h30.

Deux Chauliers bénévoles depuis longtemps, Lucille Vuille et David Grange, ont repris la place de Olivier Heger, membre fondateur et ancien président du festival, pour le poste de co-programmateur. Ils sont à présent trois avec Antoine Favre à la programmation de Corbark et sont bien décidés à conserver la ligne de programmation avec l’envie de se tourner vers les années 90 pour cette édition 2026.

Le festival ouvrira sa 30e cuvée en célébrant également le centenaire Miles Davis, immense musicien et icône culturelle, en jouant une création originale qui fera vibrer son répertoire avec notre époque. Le Conservatoire de musique neuchâtelois s’associe avec le festival à cette occasion. Le tout mêlera musique, cinéma et mémoire, selon les organisateurs.

Yael Naim, artiste protéiforme devenue incontournable sur la scène française et internationale, sera présente le vendredi 22 mai avec son nouvel album intitulé « Solaire ». Le samedi 23 mai ce sera au tour de Oxmo Puccino, l’une des plumes les plus emblématique du rap francophone, de fouler la scène du festival en interprétant son nouvel album « La hauteur de la lune ». /comm-ero


 

