Le Corbak et ses bénévoles au chevet des artistes

Le 25e Corbak festival bat son plein à La Chaux-du-Milieu. Vendredi soir, les festivaliers ont eu droit à une soirée plus rock. Les Français de Feu ! Chatterton et de Minuit ont enflammé la grande salle. Dans le chapiteau du Corbak OFF, c’est le rock celtique de Sang d’Ancre qui a notamment conquis le public. En coulisses des bénévoles s’activent pour rendre le court passage des Artistes à La Chaux-du-Milieu aussi confortable que possible. Rencontre avec Séverine Dick-Boucard, responsable de l’accueil des artistes :