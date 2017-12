Davantage de mobilité et de culture pour les touristes

Les transports gratuits et un pass culturel. C’est ce que propose la Neuchâtel tourist card mise sur pied par tourisme neuchâtelois. Elle va être lancée le 1er janvier 2018 et s’adresse à tous les touristes qui séjournent au minimum une nuit sur le territoire cantonal. La Neuchâtel tourist card qui est financée par la taxe de séjour donne accès à une trentaine de prestations dont les transports publics, une croisière sur le lac de Neuchâtel et sur le lac des Brenets, la location de vélo ou encore l’entrée dans 25 musées.

Le but de cette nouvelle prestation, qui est d’ailleurs une première suisse, est de combattre la cherté du franc. A titre d’exemple, une famille qui séjourne une nuit à Neuchâtel peut économiser plus de 100.- francs si elle prévoit d’utiliser les transports et de visiter un musée. / ali