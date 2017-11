Les Eplatures s’envolent vers la Croatie

C’est un aéroport régional qui déploie toujours plus ses ailes. La station balnéaire de Pula en Croatie se rajoutera dès le printemps prochain aux destinations accessibles en avion depuis les Eplatures à La Chaux-de-Fonds.

L’agence de voyage Croisitour et la compagnie Air-Glaciers ont dévoilé cette nouvelle liaison ce jeudi à La Chaux-de-Fonds. Après Calvi en Corse depuis 2011, l’île d’Elbe depuis 2013, les avions prendront donc aussi la direction de la mer adriatique dès le 31 mai 2018.

L’expérience est donc vieille de six ans et le bilan est jugé excellent par Michel Ryser, codirecteur de Croisitour. D’une fréquentation de 176 personnes enregistrée pour l’unique destination de Calvi en 2011, ce sont près de 1'300 passagers qui ont choisi de partir en vacances depuis l’aéroport de La Chaux-de-Fonds sur la seule année 2017 vers la Corse et l’île d’Elbe.

Quant au type de public qui paie ce service forcément plus coûteux -il faut compter près de 1080 francs par personne pour le vol aller-retour-, Michel Ryser précise qu’il s’agit autant de jeunes que de personnes à la retraite. « Les gens n’achètent pas le prix, mais le confort » précise l’agent de voyage.

À noter qu’une clientèle de vols d’affaire est aussi intéressée par l’aéroport des Eplatures, même si elle est minime. Une vingtaine de vols de ce type en moyenne par année sont actuellement enregistrés. /lre