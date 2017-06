Festi’neuch a accueilli plus de 40'000 festivaliers

Le rideau va se fermer dimanche soir sur Festi’neuch. Plus de 40'000 festivaliers ont foulé les Jeunes-Rives de Neuchâtel durant quatre jours. Les soirées de samedi et de dimanche sont celles qui ont attiré le plus de monde. La soirée du jeudi avec Prophets of Rage n’a pas rencontré le succès escompté avec 8'500 entrées. Ce bémol vient jouer des tours aux finances du festival. Le directeur et programmateur de Festi’neuch, Antonin Rousseau, n’a toutefois aucun regret et se dit fier d’avoir programmé ce supergroupe pour sa première date en Suisse. Mais, le cachet important de Prophets of Rage est un des éléments qui explique que l’équilibre financier ne sera pas atteint.

Au total, 50 concerts populaires et alternatifs ont permis à Festi’neuch de faire de cette 17e édition l’une des quatre meilleures de son histoire. La météo chaude et ensoleillée a aussi drainé un public de dernière minute. Une seule ombre au tableau : le concert de M.I.A le vendredi soir qui a déçu le public et les organisateurs.

L’édition 2018 se tiendra du 14 au 17 juin sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. /ali