Les touristes en quête d'idées

Leur mission : informer les touristes. Les employés de Tourisme neuchâtelois sont davantage sollicités avec le retour du beau temps, d'autant plus avec le week-end prolongé de l'Ascension. Ces visiteurs viennent de Suisse, mais également de l'étranger, et cherchent les meilleures idées pour passer un séjour dans le canton. Entre le Creux-du-Van et le Musée international d'horlogerie, les possibilités ne manquent pas. Et les voyageurs semblent encore largement apprécier les contacts humains pour recevoir des conseils plutôt que de chercher sur internet. Les professionnels du tourisme sont donc pris d'assaut et doivent se tenir prêts pour répondre aux demandes les plus pointues. /amo