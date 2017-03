Stephan Eicher et Magic System à Festi'neuch

Un vent de fraîcheur soufflera sur Festi’neuch. Le festival des Jeunes-Rives lève le voile sur quatre nouveaux artistes pour son édition 2017. Magic System, Camille, Georgio et Stephan Eicher & Friends se rajoutent aux autres noms de l’affiche déjà rendus publics petit à petit par le festival. Une programmation qui est qualifiée de riche et variée par les organisateurs et qui réunit plusieurs générations.

La manifestation se tient du 15 au 18 juin 2017 à Neuchâtel. /comm-lre