Festi’Neuch dévoile une partie de sa programmation

Le festival neuchâtelois fait la lumière sur une partie de sa programmation. Du hip-hop électronique de M.I.A, aux sonorités « new roots » de Damian Marley, en passant par les sons plus pop des Crystal Fighters. Festi’Neuch mise sur un panel hétérogène d’artistes pour sa 17ème édition, qui se déroulera du 15 au 18 juin.

Le festival annonce d’ores et déjà plusieurs artistes en provenance de l’hexagone. Nommé aux Victoires de la Musique, le jeune artiste de Broken Back montera sur scène. Les français de Synapson fouleront les Jeunes-Rives le samedi, puis Soprano et Hugues Aufray cloront les festivités.

Un programme révélé progressivement

Ces sept noms internationaux rejoignent Prophet of Rage feat members of Rage Against The Machine, Public Enemy et Cypress Hill, déjà annoncés par le festival. Une programmation progressive, à l'image du prix des billets. Un premier palier tarifaire de 64.- par place est appliqué jusqu'au 31 mars./jca