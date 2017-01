Patrick Grand va quitter l'Association Pays de l'Absinthe

Patrick Grand confirme qu'il ne sera plus président de l’Association franco-suisse Pays de l’Absinthe. Comme l'a révélé l’Est Républicain, l’homme a donné sa démission oralement vendredi passé lors d’une discussion au sein du bureau de l’association à l'origine de la Route de l’Absinthe.

Demande lui a été faite de quitter la présidence, une requête que Patrick Grand a acceptée. "J'ai bien compris qu'on ne voulait plus de moi", nous a-t-il dit. Sa lettre de démission devrait être déposée ces prochaines heures.

Cette poussée vers la sortie intervient un mois après l’affaire du Florius. Pour rappel, l’histoire avait fait du bruit au Val-de-Travers. Patrick Grand avait ouvert un salon de massage à Fleurier, qui portait le même nom qu’un espace santé situé sur la même rue.

Il avait ensuite été sommé de changer ce nom. Une affaire qui avait dérangé dans le milieu de la fée verte, l’homme ayant été élu à la présidence de l’Association Pays de l’Absinthe en octobre dernier.

Du côté de l’association et de son vice-président, Philippe Chapon, on salue une décision sage et marqué du sceau de l’apaisement. On précise également ne pas vouloir clouer l’homme au pilori. Pour le moment aucun candidat ne s'est déclaré pour reprendre le poste. /rgi