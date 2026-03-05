Marianne Fatton double championne d’Europe

Après son titre en sprint mercredi, la Vaudruzienne a remporté l'épreuve du relais mixte aux ...
Marianne Fatton double championne d’Europe

Après son titre en sprint mercredi, la Vaudruzienne a remporté l'épreuve du relais mixte aux championnats d'Europe de ski alpinisme ce jeudi en Azerbaïdjan.

Marianne Fatton est double championne d'Europe ! (Photo : AP Photo/Gabriele Facciotti.) Marianne Fatton est double championne d'Europe ! (Photo : AP Photo/Gabriele Facciotti.)

Marianne Fatton une nouvelle fois sacrée en Azerbaïdjan ! Au lendemain de son titre en sprint, la Neuchâteloise a remporté le relais mixte lors des championnats d’Europe de ski alpinisme ce jeudi. A Shahdag, Marianne Fatton a conquis le titre de championne d’Europe avec son coéquipier fribourgeois Thomas Bussard. Le duo helvétique s’est imposé avec près de 54 secondes d’avance sur le binôme italien et 1'17'' sur la paire allemande.

Cette nouvelle médaille vient compléter la collection impressionnante de Marianne Fatton cette saison. Elle avait déjà remporté l’argent en relais mixte aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, associée pour l’occasion à Jon Kistler. Sans oublier son inoubliable titre olympique en sprint. /lgn


