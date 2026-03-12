Robin Tissières dans le coup en Italie

Le Neuchâtelois a décroché un joli 5e rang en Coupe d’Europe de skicross jeudi à San Pellegrino ...
Robin Tissières dans le coup en Italie

Le Neuchâtelois a décroché un joli 5e rang en Coupe d’Europe de skicross jeudi à San Pellegrino. De son côté, Alexi Mosset n’a pas réussi à franchir le cap des quarts de finale.

Une nouvelle bonne performance pour Robin Tissières en Coupe d'Europe. (Photo Robin Tissières) Une nouvelle bonne performance pour Robin Tissières en Coupe d'Europe. (Photo Robin Tissières)

Robin Tissières proche du podium en Coupe d’Europe de skicross. Le Neuchâtelois a pris la 5e place de l’épreuve de San Pellegrino. En Italie, l’athlète de Cortaillod a terminé troisième de sa demi-finale avant de remporter la petite finale de cette compétition.

Un autre Neuchâtelois était également engagé dans cette épreuve continentale. Alexi Mosset termine au 9e rang.

À noter encore que les deux Neuchâtelois avaient déjà disputé une course mercredi à San Pellegrino, mais ils étaient restés en retrait avec une 21e place pour Robin Tssières et un 26e rang pour Alexi Mosset. /gjo


 

