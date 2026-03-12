Robin Tissières dans le coup en Italie

Robin Tissières proche du podium en Coupe d’Europe de skicross. Le Neuchâtelois a pris la 5e place de l’épreuve de San Pellegrino. En Italie, l’athlète de Cortaillod a terminé troisième de sa demi-finale avant de remporter la petite finale de cette compétition.

Un autre Neuchâtelois était également engagé dans cette épreuve continentale. Alexi Mosset termine au 9e rang.

À noter encore que les deux Neuchâtelois avaient déjà disputé une course mercredi à San Pellegrino, mais ils étaient restés en retrait avec une 21e place pour Robin Tssières et un 26e rang pour Alexi Mosset. /gjo