Marc Robert, snowboarder atypique sur le circuit freeride

Il fait figure de cas particulier, de vétéran aussi, sur la scène du snowboard freeride : à 38 ans, le Neuchâtelois Marc Robert s’est illustré à Montafon, en Autriche, en se classant 3e de la première étape du circuit continental. Un circuit, qui comprend six manches. Au terme de l’hiver, les deux premiers du classement général final obtiennent leur ticket pour le World Tour de la saison prochaine, avec son rendez-vous valaisan, l’Xtrême de Verbier.

Marc Robert y pense un peu, mais pas beaucoup. Il n’est toutefois pas si loin de pouvoir se frotter à la crème mondiale de la discipline : « Je faisais du snowboard freeride depuis longtemps pour le plaisir. J’ai eu la curiosité de faire de la compétition avant qu’il ne soit…trop tard. C’était une bonne surprise et je me suis laissé prendre au jeu. »